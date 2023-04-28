بيسكوف: العمل جار لإنشاء نظام دفع جديد للسياح الروس في تركيا

صرح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على المعلومات المتعلقة بنظام الدفع الجديد للسياح الروس في تركيا، بأن العمل جار في هذا الشأن.

وقال بيسكوف ردا على طلب للتعليق على تقرير نشرته صحيفة "صباح"، بأن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اتفقا على نظام دفع جديد للسياح الروس: "العمل جار في هذا الشأن".

وذكرت صحيفة "الصباح " التركية، نقلا عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن نظام دفع جديد للسياح الروس، حيث سيتمكن السياح الروس من صرف الأموال في حساباتهم باستخدام البطاقات الائتمانية"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وأضافت أن "العملية ستكتمل بحلول بدء موسم السياحة".

في وقت سابق، رفضت المصارف التركية، قبول التعاملات بنظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".

وسبق لرئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيؤلينا، أن أعلنت أن المصرف يطور مع دول أجنبية، بينها تركيا، نظاما بديلًا لبطاقات "مير" لدفع ثمن مشتريات الروس.

ونظام "مير" هو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي