وزارة الدفاع الكازاخستانية: مزاعم إرسالنا معدات عسكرية إلى روسيا غير صحيحة

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بأن المزاعم والمعلومات المتعلقة بتزويد كازاخستان لروسيا بمعدات عسكرية عارية من الصحة و"لا تمت إلى الواقع بصلة".

وجاء في بيان الوزارة الكازاخستانية، أن: "الأنباء والمعلومات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، المتعلقة بتوريد مزعوم لمعدات عسكرية كازاخستانية إلى روسيا، لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأكدت:"إن حركة المعدات العسكرية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بإجراء فصول تدريبية قتالية مخطط لها".

وبحسب تفسير الوزارة، الذي نشر يوم الجمعة، على البوابة الكازاخستانية "Stop Fake"، المصممة لمكافحة المعلومات الكاذبة: "فيما يتعلق بالفيديو المتداول حول حركة معدات عسكرية في مدينة ألماتي، نعلمكم أن هذا الفيديو يظهر حركة معدات عسكرية من المنطقة الوسطى من البلاد إلى مدينة ألماتي بعد تدريبات كانت مقررة".

وأوضحت: "في هذا الصدد نسأل المواطنين عدم الرد على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تثق إلا بالمصادر الرسمية للمعلومات".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس