روسيا وكازاخستان ماضيتان في التعاون لتطوير قاعدة "بايكونور" الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها مستمرة في التعاون مع كازاخستان في مشروع بناء مجمع جديد لإطلاق الصواريخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وخلال اجتماع مع وزير التطوير الرقمي والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان، بغداد موسين قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري باريسوف: "روسيا وكازاخستان ماضيتان في استكمال مشروع استحداث مجمع Baiterek في قاعدة بايكونور.. نحن عازمون على استكمال هذا المشروع حتى النهاية كونه يؤمن مستقبل القاعدة، ولدى الطرف الكازخستاني أيضا النية في المضي قدما في هذا المشروع".

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وكانت روسيا وكازاخستان قد وقعتا عام 2018 على بروتوكولات لتعديل الاتفاقيات التي كانت بينهما بشأن استحداث مجمع Baiterek الجديد في قاعدة "بايكونور" الفضائية، واتفق الطرفان على أن تقوم كازاخستان بتعديل بعض البنى التحتية في القاعدة وتعديل مجمعات إطلاق صواريخ Zenit-M الموجودة في القاعدة لتحويلها الى مجمعات لتحضير وإطلاق صواريخ الفضاء الروسية الجديدة، وبدورها تتولى روسيا عمليات تطوير صواريخ Soyuz-5 و Soyuz-6 التي سيتم إطلاقها من المجمع المذكور.

وتعتمد روسيا على قاعدة "بايكونور" في العديد من عمليات الإطلاق الفضائية، وبالأخص في إطلاق مركبات نحو المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي