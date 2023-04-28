الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 5 مسيرات أوكرانية وإسقاط مروحية وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 5 مسيرات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في دونيتسك وتصفية أكثر من 565 جنديا ومرتزقة على كافة المحاور.
وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 75 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-20، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الأوكراني 127 بمنطقة خاركوف.
- في محور كراسني ليمانسك، تصفية ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفع هاوتزر D-30.
- في محور دونيتسك تمكنت القوات الروسية وقوات فاغنر من وقف محاولات جلب احتياطات للقوات الأوكرانية في أرتيوموفوسك ونفذت المقاتلات الروسية 6 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 52 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية نحو 300 جندي ومرتزق وتدمير مدفع هاورتز D-30.
- أيضا في محور دونيتسك دمرت القوات الروسية، مقر الدفاع المشترك الأوكراني لمدينة أرتيموفسك، ووحدات ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي"، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، في جمهورية دونيتسك.
- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 40 جنديا، وتم تدمير مدافع هاوتزر طراز Msta-B و D-30 كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بمنطقة زابوروجيه، كما تمكنت من إحباط محاولات مجموعة تخريبية واستطلاع أوكرانية. في منطقة مارفوبول بمنطقة زابوروجيه.
- في محور خيرسون، تم تصفية 65 جنديا أوكرانيا وتدمير وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.
- اعتراض 8 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، وUragan وتدمير 5 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف.
- أسقطت قواتنا مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في جمهورية دونيتسك الشعبية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية