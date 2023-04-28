الكرملين يعلق على تصريحات رئيس وزراء مولدوفا "بمنع بوتين من دخول البلاد"

علق المتحدث باسم الكرملين على تصريحات رئيس وزراء مولدوفا بعدم السماح للرئيس فلاديمير بوتين بدخول البلاد، قائلا: "قيادة مولدوفا تنجرف بسرعة إلى إطار رهاب روسيا السائد حاليا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "من الواضح أن القيادة الحالية لمولدوفا تنجرف بسرعة نحو رهاب روسيا المعروف والسائد والذي نعلمه".

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ولفت بيسكوف إلى أن القيادة في كيشيناو "يرون ويعتقدون أن كره روسيا وكره أي مظاهر موالية لروسيا، يجب أن تكون سمة ملزمة تماما للتكامل الأوروبي"، منوها بأن هذا النهج لا يتوافق مع الرأي السائد في المجتمع (مولدوفا)، مضيفا، "جميعا نشهد احتجاجات، نرى عددا كبيرا من الذين يختلفون مع مثل هذه السياسة المتبعة في البلاد".

من جانب آخر لفت بيسكوف إلى أن سلطات مولدوفا دمرت لغتها وهي الآن منخرطة في تقليص سيادتها وولوجها تحت سيادة رومانيا، قائلا: "لقد دمروا لغتهم بالفعل، ولم يعودوا يسمونها اللغة المولدوفية. نرى انجرافا نحو رومانيا. نرى إجراءات تهدف إلى تقليص سيادتهم بشكل متعمد وما إلى ذلك".

وكان رئيس وزراء مولدوفا قد صرح أمس الخميس بأنه هنالك قائمة مسؤولين روس ممنوعون من دخول مولدوفا، منوها بأن سلطات البلاد لن تسمح لرئيس روسيا بزيارة الجمهورية.

المصدر: تاس