مدفيديف: زعماء مولدوفا باعوا وطنهم لرومانيا ولا وجود لمولدوفا

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على تصريح رئيس وزراء مولدوفا دورين ريشان بأن السلطات المولدوفية لن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة البلاد.

وقال مدفيديف في منشور: "قال كائن غامض يدعى ريشان إنه لا رئيس روسيا ولا المسؤولون الروس سيتمكنون من دخول بلاده مولدوفا.. في البداية، لا أحد سيذهب إلى هناك الآن. ربما في وقت لاحق.. وثانيا، لم يعد هناك مثل هذا البلد مولدوفا. باعها الزعماء المحليون لرومانيا، وأصبحوا خونة لوطنهم. ولا جدوى من الحديث معهم عن أي شيء. دع مواطنيهم (سكان مولدوفا) يتعاملون معهم. وهم سيقررون في النهاية من هم مولدافيون أورومانيون".

وكان رئيس وزراء مولدوفا قد صرح أمس الخميس بأنه هنالك قائمة مسؤولين روس ممنوعون من دخول مولدوف، منوها بأن سلطات البلاد لن تسمح لرئيس روسيا بزيارة الجمهورية.

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المصدر: نوفوستي