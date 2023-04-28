منظمو أولمبياد الرياضيات الأوروبي يحرمون التلميذات الروسيات من ميداليات ذهبية

فازت التلميذات من روسيا بأولمبياد الرياضيات الأوروبي، لكنهن لم يدخلن في التصنيف العام بقرار من المنظمين.

فازت تلميذات المدارس الروسية بأولمبياد الرياضيات الأوروبي الذي أقيم في الفترة ما بين 14 و17 أبريل في سلوفينيا، وحصلن على أكبر عدد ممكن من النقاط. لكنهن لم يدخلن في الترتيب العام حسب ما أوردته صحيفة "بازا" الإلكترونية الروسية.

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وشاركت ناتاليا لينسكايا وأليسا فولكوفا وفيكتوريا فاكانوفا ورالينا يوسوبوفا في أولمبياد الرياضيات في سلوفينيا عبر الإنترنت (أونلاين)، بدون أعلام وطنية. وسجلّت الفتيات 42 نقطة (ما يعادل الحد الأقصى الممكن) وفازن بـ4 ميداليات ذهبية. لكن يبدو أن منظمي المسابقة لم يلاحظوا ذلك. فقد تم استبعاد التلميذات ببساطة من التصنيف العام.

وذلك على الرغم من أنه بناء على نتائج المسابقة، أصبح الواضح أن فريقنا حصل على المركز الأول، مع العلم أن أحدا لم يسجل أكثر من هذا المعدل باستثناء تلميذات من الصين.

يذكر أن الفرق الروسية تشارك في دورات في الأولمبياد المذكورة منذ عام 2016. وفي العام الماضي، فازت تلميذات المدارس الروسيات أيضا بأربع ميداليات ذهبية، لكن مشاركتيْن فقط حققتا آنذاك أكبر نتيجة.

المصدر: Baza