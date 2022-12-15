التلاميذ الروس يحرزون 5 ميداليات ذهبية في الدورة الأولمبية للعلوم الطبيعية في كولومبيا

أحرز الفريق الروسي 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة في أولمبياد التلاميذ الدولي الـ19 للعلوم الطبيعية الذي انتهت أعماله في عاصمة كولومبيا بوغوتا.

وتضمن فريقنا 6 تلاميذ، أحرز 5 منهم يمثلون موسكو وريف موسكو وقازان وجمهورية موردوفيا الروسية 5 ميداليات ذهبية، كما أحرز التلميذ أندريه قسطنطينوف، من ريف موسكو ميدالية فضية.

وكان العدد الإجمالي للميداليات الذهبية في الأولمبياد 20 ميدالية، وهكذا أحرز التلاميذ الروس ربعها.

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بالإضافة إلى ذلك احتل الفريق الروسي المكانة الثانية في مسابقة الفرق القومية التي كان على أعضائها حل مهمة اختبارية. وضم الفريق الروسي غورديه غولوبتسوف وميخائل بيتروف ويكاترينا دوروفييفا.

وتضمنت المسابقة 3 أدوار هي الأدوار الاختبارية والنظرية والتجريبية. وعرض على المشاركين في كل دور مسائل في 3 مواد هي الفيزياء والرياضيات والبيولوجيا.

ويذكر أن الأساتذة في معهد موسكو لتقنيات الفيزياء شاركوا في تدريب التلاميذ وإعدادهم للأولمبياد الدولي.

جدير بالذكر أيضا أن الأولمبياد الـ18 السابق لعلوم الطبيعة أجري العام الماضي في دبي حيث أحرز الفريق الروسي 6 ميداليات ذهبية.

وعادة ما يمنح الفائزون في الأولمبياد جوائز مالية تتراوح قيمتها بين 400 ألف ومليون روبل.

المصدر: تاس