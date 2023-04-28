تصريح بوريل حول التسوية السلمية للنزاع الأوكراني يثير غضبا في "تويتر"

انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحا لمفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مفاده أن أي مبادرة هامة حول التسوية السلمية للنزاع الأوكراني يجب أن تعتمد على شروط كييف.

إقرأ المزيد

وكتب أحدهم: "لم تكن تريد السلام أبدا منذ بداية النزاع. كن صريحا ولو لمرة واحدة".

وكتب آخر: "ما معنى هذا التناقض اللفظي حول "سلام عادل وفق الشروط الأوكرانية"؟ بحكم التعريف تعني كلمة "عادل" أنه عادل بالنسبة لجميع الأطراف، وهو بلا شك يجب أن يعتمد على الشروط الروسية أيضا".

وسأل قارئ ثالث: "الشروط الأوكرانية؟ هل تقصد الشروط التي اتفقت روسيا وأوكرانيا عليها في فبراير عام 2022، عندما وصل (رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس) جونسون إلى كييف على عجل وأوقف توقيع الاتفاقية؟".

وعبر قارئ رابع عن غضبه من تصريح بوريل وكتب: "كيف يمكن تحقيق سلام إذا كان من الضروري أن يفي بجميع شروط جانب واحد؟ هل تعتقد حقا أن روسيا التي تنتصر بوضوح، ستوافق عليها؟ إنك تحاول قتل عملية المفاوضات هذه حتى قبل بدايتها. إنه أمر غير مسؤول!".

وتساءل قارئ آخر: "وما هو السلام الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟".

المصدر: نوفوستي