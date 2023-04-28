وزير الدفاع البيلاروسي: الولايات المتحدة تنتهج سياسة المواجهة في منطقة شنغهاي للتعاون

صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين بأن واشنطن تنتهج سياسة زعزعة الاستقرار والمواجهة في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فيما نقلته عنه الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، حيث تابع الوزير أن "نشاط واشنطن يزعزع استقرار المناطق، ويجبر بقية الدول، المنافسين والحلفاء، على الدخول في مواجهة. وقد تجلى الخط الأمريكي الهادف في السعي نحو جني فوائد أحادية الجانب من أي أزمة حول العالم".

وصرح الوزير بأن العالم أحادي القطب الذي كان موجودا منذ 30 عاما أصبح شيئا من الماضي، وتابع: "تواجه بعض القوى أزمة العولمة، المبنية على الهيمنة النقدية والمالية والتكنولوجية والثقافية للولايات المتحدة. ومن المهم للغاية بالنسبة لها الحفاظ على النموذج أحادي القطب للعالم".

وقد أعرب وزير الدفاع البيلاروسي عن قناعته بأننا في هذه الحالة نتحدث عن السيطرة على موارد وثروات الكوكب بأسره. وقال خرينين: "في هذه الحالة، فإن هذه القوات تعوقها عوامل مثل حدود الدولة أو أي هوية، بما في ذلك الحضارية والدينية".

وأضاف الوزير أنه من أجل استبعاد الاشتباك العسكري المباشر، يتم استخدام "مناطق رمادية" من عدم الاستقرار حول الدولة الضحية المختارة وشن "حروب بالوكالة".

المصدر: نوفوستي