صحيفة: استدعاء السفير الروسي لدى مدريد بسبب منشور على "تويتر"

أفادت صحيفة "El Confidencial" باستدعاء السفير الروسي لدى مدريد يوري كليمينكو، أمس الخميس، إلى وزارة الخارجية الإسبانية بسبب منشور للسفارة الروسية على "تويتر".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن السفير الروسي لدى مدريد التقى وزيرة الخارجية والشؤون العالمية الإسبانية أنخيليس مورينو.

وأضافت أن الوزيرة طلبت من كليمنكو شرح موقفه من نشر مقطع فيديو يتعلق بالنزاع في أوكرانيا في صفحة السفارة على "تويتر".

المصدر: تاس