روغوف: القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم في منطقة خزان كاخوفكا للمياه

أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" بمنطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجوم في منطقة خزان كاخوفكا للمياه وتحشد القوات والمعدات على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

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وقال روغوف: "احتمال شن الهجوم أعلى بكثير من المتوسط​، اعتمادا على زيادة كثافة القصف في هذا القطاع من خط المواجهة وكذلك نقل الزوارق المدرعة والبرمائيات والمعابر العائمة عالية السرعة وحشد الوحدات والمعدات بما في ذلك مدافع الهاوتزر "M777" ذات القذائف الموجهة".

وتابع أن القوات الأوكرانية تحشد قواتها في الضفة اليمنى لخزان المياه في منطقة التجمعات السكنية نيكوبول ومارغانيتس وبوكروفسكويه.

وأضاف: "نقل إلى هناك اللواء الـ71 للقوات الأوكرانية الذي شارك في المعارك الشرسة في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) ولديه خبرة كبيرة في الأعمال القتالية في مناطق حضرية كثيفة".

كما عبر عن اعتقاده بأن مدينة إينيرغودار قد تصبح واحدة من الاتجاهات المحتملة للهجوم المخطط.

وتابع: "عسكريوننا جاهزون لمواجهة العدو وجها لوجه. يجب على النازيين الأوكرانيين ألا يشعرون بأي أوهام بشأن منطقة زابوروجيه".

وصرح المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية ألكسي ليخاتشوف، سابقا، بأن أوكرانيا تواصل تصعيد التوتر حول محطة زابوروجيه النووية، مشيرا إلى احتمال تنشيط الأعمال القتالية في هذا الاتجاه.

المصدر: نوفوستي