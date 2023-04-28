مقتل 20 ضابطا أوكرانيا وأجنبيا رفيعي المستوى بضربة صاروخية في مقاطعة نيكولاييف

لقي حوالي 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب، مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه بصاروخ في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولاييف.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في مقاطعة نيكولاييف أن ضربة صاروخية استهدفت ليلة 27 أبريل مبنى في حوض بناء السفن في نيكولاييف، وأسفرت عن مقتل ضباط كبار بينهم أجانب.

وقال المصدر إن الضربة الصاروخية تم تنفيذها باحتراف شديد، مضيفا أن صاروخا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط كذلك في مبنى مكون من خمسة طوابق أمام إدارة مصنع بناء السفن.

وقال إن الضربة الصاروخية نفذت في الوقت الذي كانت فيه قيادات من الجيش الأوكراني تجتمع مع زملائها الناطقين باللغة الإنجليزية.

المصدر: نوفوستي