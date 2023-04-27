مصر تقدم يد المساعدة لرعايا روسيا وبيلاروس المغادرين من السودان

صرح القنصل العام الروسي في مدينة الغردقة المصرية فيكتور فوروبييف، بأن مصر قدمت المساعدة في إصدار تأشيرات دخول مواطنين اثنين من روسيا وستة من بيلاروس من أراضي السودان.

وقال القنصل العام: "في مساء يوم 26 أبريل، وصل مواطنان روسيان وستة مواطنين بيلاروس من الخرطوم عند معبر الحدود السوداني المصري، كانوا يعملون في السودان بعقود خاصة".

وأضاف القنصل: "الجهات المختصة في مصر قد تم إبلاغها على الفور بالأوضاع الراهنة، وطالبتهم بتقديم المساعدة اللازمة للروس والبيلاروسيين في عبور الحدود، وقدم الجانب المصري المساعدة المناسبة".

وذكر أن القنصلية العامة في الغردقة كانت على اتصال أيضا بالقسم القنصلي في سفارة بيلاروس بالقاهرة.

وأكد القنصل: "نظرا للتركز الكبير للمواطنين السودانيين والمصريين عند نقطة التفتيش، فقد تلقى رعايا روسيا وبيلاروس تأشيرات دخول مصرية بعد ظهر يوم 27 أبريل، وغادروا بالحافلة متوجهين إلى القاهرة، حيث يعتزمون السفر إلى موسكو ومينسك".

ولجأت العديد من دول العالم إلى مصر لنقل رعاياها، حيث ساعدت القاهرة العديد من البلدان لنقل العالقين بأمان عبر الحدود المصرية.

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المصدر: نوفوستي