هل زلّة لسان وزير خارجية إيطاليا حوّلت " تونس إلى دنمارك بين عشية وضحاها"

علّق وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني على تعليق "النقد الدولي" لمفاوضاته مع تونس بعد اتفاق بمنحها قرضا على دفعات بقيمة 1.9 مليار دولار، بأنه "لا يمكن اشتراط كل شيء بالإصلاحات".

ورأى تاياني وهو نائب رئيس الوزراء في البلاد، خلال جلسة استماع مشتركة يوم الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية للنواب والشيوخ أنه "من الخطأ الاعتقاد أن تونس يمكن أن تتحول إلى الدنمارك بين عشية وضحاها"، وأردف قائلا ولكن "يجب معالجة المشكلة ككل".

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وأشار إلى أن إيطاليا قررت "إرسال شريحة أولى من المساعدات بانتظار بالإصلاحات"، ملفتا إلى أن موقف بلاده حيال هذه المسألة "لا تتفهمه جميع الدول". وقال "حاولت أيضا شرح ذلك لصندوق النقد الدولي، لأننا نحن الإيطاليون أكثر تفهما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف" "لهذا السبب على وجه التحديد، طلبت في الأشهر المقبلة اجتماعا موسعا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ليشمل (دول) منطقة البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: آكي الإيطالية