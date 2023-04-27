بالفيديو..مظاهرات مؤيدة لإصلاحات الحكومة الإسرائيلية

أفادت مصادر مختلفة، أن عشرات الآلاف من المستوطنين المؤيدين لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتظاهرون دعما لخطة التعديلات القضائية.

وخرج المتظاهرون بحسب المصادر لدعم خطة التعديلات القضائية.

يذكر أنه في وقت سابق، تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس مساء الثلاثاء الماضي في تل أبيب.

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعيا منذ أربعة أشهر ضد الإصلاح القضائي الذي تريد تنفيذه حكومة بنيامين نتنياهو والذي يعتبره منتقدوه مناهضا للديمقراطية.

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المصدر: وكالات