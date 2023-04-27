إيطاليا: كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة.

وصرّح الوزير تاجاني بذلك أثناء عرضه لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في لوكسمبورغ يوم 24 أبريل الجاري، أمام البرلمان الإيطالي.

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ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أنّ نظيره الأوكراني دميتري كوليبا حثّ على التوصّل إلى اتفاق بشأن اللجوء إلى عمليات الشراء المشترك لأسلحة الاتحاد الأوروبي لتذهب لصالح كييف، في أقرب وقت ممكن.

وتابع تاجاني أن كوليبا "أشار أيضا إلى الحاجة للمزيد من الذخيرة والمدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة والدعم الفني واللوجستي للجيش الأوكراني".

وفشلت دول الاتحاد الأوروبي مجددا، في الاتفاق على مشتريات مشتركة من الذخيرة لأوكرانيا، بسبب موقف فرنسا، إذ تريد فرنسا أن تكون جميع سلاسل التوريد لشركات الذخيرة والأسلحة أوروبية.

المصدر: RT