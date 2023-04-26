البنتاغون: نراقب بدقة وجهة الأسلحة المقدمة لكييف

قال قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا، كريستوفر كافولي، في جلسة استماع بمجلس النواب، إن البنتاغون يراقب بدقة وجهة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا.

وأشار كافولي: "نقوم بجرد كل ما يمر عبر الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، نحن على ثقة من أن لدينا فهما قويا للغاية حول تزويد المعدات العسكرية إلى كييف".

وأضاف كافولي أنه "على مدار الأشهر القليلة الماضية، طبقت الولايات المتحدة نظام تتبع لوجستي وفقا لمعايير الناتو في أوكرانيا، بالطبع، هذا لا يكفي، لذلك نجري عمليات تفتيش ومراقبة دقيقة، وهذا ما يقوم به مكتب الملحق العسكري الأمريكي في كييف والجهات المخصصة لذلك".

وأوضح: "في بعض الأحيان، لأسباب أمنية، لا يمكن إجراء عمليات المراقبة لأنه لا يمكن الوصول إلى الموقع المخصص لذلك، وفي مثل هذه الحالات، يتم إجراء المراقبة من قبل الأوكرانيين أنفسهم بمساعدة أجهزة مسح ضوئي يدوية".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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المصدر: RT