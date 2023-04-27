بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة للشركاء الأتراك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم تسليم الوقود إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية، إن روسيا ستقدم قريبا دفعة كبيرة من مواد البناء إلى تركيا لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وشدد على أن "روسيا تتعاطف بصدق مع تركيا، التي نجت من الزلازل الضخمة التي خلفت العديد من الضحايا والدمار".

وقال بوتين: "نحن على دراية بالمهام الصعبة التي يتعين على الحكومة التركية والرئيس التركي حلها فيما يتعلق بترميم البنية التحتية والإسكان والمرافق الاجتماعية، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لشركائنا الأتراك".

وأضاف: "على وجه الخصوص، تم اتخاذ قرار بتزويد تركيا بكمية كبيرة من مواد البناء الروسية في المستقبل القريب".

وأكد بوتين أن "قطاع البناء التركي متطور بشكل جيد، وكذلك قطاع إنتاج مواد البناء، لكن اليوم هناك وضع خاص".

كما أشار بوتين، إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي أرسلت فرق الإنقاذ والعاملين الطبيين إلى تركيا، ونشرت مستشفى متنقلا متعدد التخصصات في واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث تم بالفعل التكفل وعلاج أكثر من 13 ألف شخص.

واختتم الرئيس الروسي حديثه قائلا: "أؤكد لكم أننا مستعدون دائما لمد يد الدعم الودي لشركائنا الأتراك".

وسلمت روسيا، اليوم الخميس، بشكل رسمي لتركيا الوقود النووي المخصص لوحدة الطاقة الأولى في محطة "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا.

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المصدر: تاس