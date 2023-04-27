الرئاسة التركية: الاجتماع الرباعي بشأن سوريا سيعقد بعد الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن الاجتماع الرباعي المقبل (الروسي، التركي، الإيراني، السوري) في موسكو، سيعقد بعد الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن "الاجتماع الرباعي المقبل في موسكو، سيعقد بعد الانتخابات الرئاسية التركية.. أصدقاؤنا، يعملون على تحديد تاريخ لاجتماع جديد في موسكو".

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وأكد قالن أن صيغة الاجتماع الرباعي يجب أن تستمر من دون شروط مسبقة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء، بأن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو بشأن سوريا، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت، ووصف الاجتماع بالإيجابي.

كما أفادت الدفاع الروسية في وقت سابق بأن الوزير سيرغي شويغو أجرى مباحثات رباعية مع نظرائه من سوريا وتركيا وإيران في موسكو، تناولت قضايا تعزيز الأمن في سوريا ومكافحة الإرهاب وتطبيع العلاقات السورية التركية، كما عقد لقاءات ثنائية مع ضيوفه لبحث قضايا التعاون الثنائي ومختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي.

المصدر: RT