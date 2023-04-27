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كييف: نعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية

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كييف: نعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية
Sputnik
منظومة "أس-300" للدفاع الجوي، أرشيف
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قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف إن كييف تعاني من نقص في الصواريخ الضرورية لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية، وإن بلاده بحاجة إلى أنظمة دفاعية غربية.

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وأضاف ريزنيكوف في حديث لصحيفة "أر بي كا – أوكرانيا": "لدينا أنظمة سوفيتية (للدفاع الجوي) حيث يتم استنفاد مخزون الصواريخ الضرورية لها. إذا لم يتم إنتاجها في بلادنا وهي متوفرة فقط في البلدان التي لا يمكننا الحصول عليها منها، فعندئذ نحتاج إلى تجديدها بشيء آخر. بأي شيء؟ أنظمة الدفاع الجوي الغربية. لقد تم اتخاذ قرار مبدئي بالفعل ما هي هذه الانظمة والآن يجب زيادة عددها وعدد الصواريخ الخاصة بها.

ونقلت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، عن وثائق البنتاغون المسربة أن أوكرانيا قد تبقى بدون صواريخ لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك" بحلول 13 أبريل الجاري، وبدون صواريخ لأنظمة "أس-300" - بحلول 3 مايو القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تبقى حوالي 40 منشأة حيوية في أوكرانيا بدون غطاء جوي.

المصدر: نوفوستي

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