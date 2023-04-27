وسائل إعلام إيرانية عن البيت الأبيض: بإمكان إيران استخدام أموالها المجمدة لأغراض إنسانية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريح حول 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، أن بإمكان إيران استخدام هذه المبالغ لشراء مواد وبضائع إنسانية.

ونقلت مصادر إعلامية إيرانية عن إذاعة "صوت أمريكا"، أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد في تصريح حول 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، إن بإمكان طهران استخدام هذه المبالغ لشراء مواد وبضائع إنسانية.



هذا وأشارت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج، وهناك مفاوضات فنية جارية بين خبراء مصرفيين من الجانبين حول طريقة تحويل الأموال إلى بنوك في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى معلومات نشرتها في وقت سابق عن محادثات غير مباشرة بين ⁧إيران⁩ والولايات المتحدة حول الإفراج عن هذه الأموال والاتفاق المبدئي بين الجانبين على تحويلها إلى مصرف أو أكثر في دول المنطقة.



هذا ولم يعلق أي مصدر رسمي إيراني حتى الساعة على الأنباء الواردة حول الأموال الايرانية المجمدة أو أي اتفاق مع واشنطن بهذا الشأن.

المصدر: RT