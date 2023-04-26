جمهوريو ولاية أمريكية يمنعون مشرعة متحوّلة جنسيا من دخول مجلس النواب

منع الجمهوريون في ولاية مونتانا الأمريكية، المشرعة المتحولة جنسيا زوي زفير، من دخول قاعة مجلس النواب طيلة 2023، بعد أن صوتوا لحظر الرعاية الطبية التي تؤكد النوع الاجتماعي للأطفال.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المشرعة زوي زفير، منعت من دخول قاعة مجلس النواب بعد احتجاجها على قرار قادة الحزب الجمهوري حيث قام المشرعون الجمهوريون بالتصويت لاتخاذ إجراء تأديبي لبقية جلسة 2023.

وأضافت أنه تم إسكاتها ومعاقبتها في مجلس النواب منذ الأسبوع الماضي بعد قولها للنواب بأنهم إذا صوتوا لصالح مشروع قانون لحظر الرعاية الطبية التي تؤكد نوع الجنس للأطفال المتحولين جنسيا، فإنهم "سيفعلون ذلك وأيديهم ملطخة بالدماء".

واستمرت المواجهة أسبوعا بين زعماء الجمهوريين في مجلس النواب وزفير والتي خلصت إلى أنها ستظل قادرة على التصويت عن بعد بموجب شروط العقوبة، ومع ذلك، لن تتمكن من مناقشة المقترحات والتعديلات قيد النظر مع الأعضاء الـ 99 الآخرين في مجلس مونتانا للفترة المتبقية من الدورة التشريعية التي تستغرق 90 يوما.

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المصدر: وسائل إعلام أمريكية