بايدن: ترامب يمثل خطرا يهدد الديمقراطية الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الرئيس السابق دونالد ترامب، يشكل "خطرا على الديمقراطية الأمريكية"، وذلك غداة إعلان ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وأكد بايدن أنه يدرك تماما "الخطر الذي يمثله الرئيس السابق على الديمقراطية الأمريكية".

وأضاف بايدن أن سنه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمس بشأن آفاق" الفوز في الانتخابات بولاية ثانية.

وأعلن بايدن ونائبته كامالا هاريس، في وقت سابق، عن بدء حملتهم لجمع التبرعات لحملتهما الانتخابية.

وكان بايدن قد أعلن رسميا عن ترشحه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وفي حالة إعادة انتخابه، سيبدأ بايدن ولايته الثانية في سن 82.

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المصدر: أ ف ب