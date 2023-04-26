مصدر: بلدان الناتو سلمت 30 دبابة إلى منطقة أوديسا

أعلن مصدر في هيئات الأمن الروسية أن بلدان الناتو سلمت عبر رومانيا 6 دبابات من طراز "ليوبارد" و24 دبابة من طراز"تي-72" إلى منطقة أوديسا لتجديد كتيبة دبابات للواء القوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وقال مصدر في حديث لوكالة "نوفوستي: "وفق المعلومات التي تلقيناها من مصادر في القوات الأوكرانية يتم في مدينة بودولسك (مدينة كوتوفسك السابقة) بمنطقة أوديسا حاليا تجديد كتيبة دبابات تابعة للواء الـ21 للقوات الأوكراني المرابطة هناك على أساس الكتيبة المنفصلة الـ11 للمشاة البحرية التي يصل تعدادها إلى 300 فرد. ومن أجل تهجيزها بالمعدات الثقيلة تم نقل الوحدات التالية من المعدات الثقيلة عبر رومانيا عبر قنوات الناتو: 24 دبابة من طراز "تي-72" و6 دبابات من طراز "ليوبارد".

وأضاف أن الثكنات الموجودة في هذه المدينة لم تكن كافية لمرابطة جميع العسكريين، ولذلك تم إنشاء مخيم إضافي بالقرب من الثكنات.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لمجموعة "Funke" الإعلامية الألمانية، السبت الماضي، أن بلاده ستنقل 6 من أصل 10 دبابات "ليوبارد" الموعودة إلى كييف في "الأيام القريبة القادمة".

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في أوائل أبريل الجاري إن حكومة بلادها تنوي تسليم 6 دبابات من طراز "ليوبارد 2 أ 4" لأوكرانيا في النصف الثاني من هذا الشهر. وأضافت أن جيش بلادها يعمل على إصلاح 4 دبابات أخرى لجعلها جاهزة للمشاركة في الأعمال القتالية.

المصدر: نوفوستي