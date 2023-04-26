الكرملين يعلق على رسالة غوتيريش إلى بوتين

أكد الكرملين أن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الحبوب نقلت عبر القنوات الدبلوماسية ويجري النظر فيها.

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وفي وقت سابق حمل غوتيريش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة موجهة إلى بوتين بشأن تمديد مبادرة الحبوب.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد اطلع على مضون الرسالة وعما إذا كانت هناك أي فرص لإنجاح الصفقة: "نعم، بالطبع تم نقل الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. ويجري النظر فيها".

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

وفي وقت سابق، أشارلافروف إلى أن موسكو لا تفهم كيف تحاول الأمم المتحدة المساعدة في تنفيذ صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، ومنع عرقلة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي 18 مارس الماضي، وافقت روسيا على تمديد الصفقة لمدة 60 يوما حتى 18 مايو، بينما تصر أوكرانيا على تمديدها لمدة 120 يوما.

المصدر: "نوفوستي"