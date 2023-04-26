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ما سبب الوعكة الصحية التي ألمت بأردوغان؟

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ما سبب الوعكة الصحية التي ألمت بأردوغان؟
nordicmonitor.com
صورة تعبيرية
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه مصاب بالتهاب معوي، سبب له أوجاعا خلال مقابلة مباشرة على الهواء، أمس الثلاثاء.

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وقال أردوغان عندما عاد بعد توقف البث المباشر للمقابلة "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة الانتخابية. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وبدا أردوغان متعبا خلال حديثه، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وألغى أردوغان اليوم الأربعاء جولات إنتخابية في 3 ولايات وسط البلاد بعدما نصحه الأطباء بالتزام الراحة في المنزل.

من الجدير ذكره، أن الرئيس التركي كان أجرى في العام 2012 عمليتين جراحتين لاستئصال أورام حميدة من المعدة.

ويسعى أردوغان للفوز مجددا بالرئاسة التركية خلال انتخابات عامة ورئاسية تجرى في الرابع عشر من مايو المقبل.

المصدر: RT

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