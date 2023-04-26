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امتثالا لنصائح الأطباء.. أردوغان يلغي جولات انتخابية وسط تركيا

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امتثالا لنصائح الأطباء.. أردوغان يلغي جولات انتخابية وسط تركيا
Globallookpress
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلغاء جولة انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد، كانت مقررة اليوم، بعدما نصحه الأطباء بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة مباشرة.

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وقال الرئيس التركي في منشورات عبر مواقع التواصل، إنه ألغى برنامجه اليوم بشكل كامل، بما يشمل زياراته إلى كل من ولايات كيركالي ويوزغات وسيفاس، وذلك امتثالا لنصيحة الأطباء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بالأمس.

وأكد أردوغان أنه سيستكمل برنامجه غدا.

وكان أردوغان تعرض أمس لوعكة صحية خلال مقابلة بثت مباشرة على الهواء.

المصدر: RT

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