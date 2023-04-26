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الخارجية اليونانية: إجلاء مجموعة جديدة من اليونانيين من السودان بينهم متروبوليت النوبة

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الخارجية اليونانية: إجلاء مجموعة جديدة من اليونانيين من السودان بينهم متروبوليت النوبة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، إجلاء 13 شخصا آخرين من السودان – وهم مواطنون يونانيون وأفراد عائلاتهم، ومن ضمنهم سافا متروبوليت النوبة.

وذكرت الوزارة، أن الذين تم إجلاؤهم وصلوا الليلة الماضية على متن طائرة ألمانية إلى عمان عاصمة الأردن.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن خالص امتنانه لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك لمساعدتها في الجهود المبذولة لإجلاء المواطنين اليونانيين وعائلاتهم من السودان.

ويشار إلى أن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية المتروبوليت النوبة وعموم السودان سافا، بقي لعدة أيام عالقا في مبنى الكنيسة النوبية بالخرطوم مع 15 شخصا، من بينهم امرأة روسية لديها طفل، ولم يكن بمقدروهم مغادرة المنطقة بسبب القصف.

يوم أمس أعلنت الخارجية اليونانية، أنه تم إجلاء مجموعتين من اليونانيين وعائلاتهم من السودان.

ونوهت الوزارة، بأن العدد الإجمالي لليونانيين في السودان كان حوالي 150 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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