باتروشيف يدعو العلماء للتصدي للخطط الأمريكية في الحرب البيولوجية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه يجب على العلماء الروس التصدي للخطط الأمريكية المتعلقة بشن حرب بيولوجية ضد روسيا ودول أخرى.

وأضاف باتروشيف، في كلمة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للمجلس العلمي التابع لمجلس الأمن الروسي: "يجب أن يركز الوسط العلمي في روسيا اهتمامه الثاقب على الدراسات البيولوجية المتخصصة التي تستخدمها الولايات المتحدة في تطوير البرامج العسكرية. يجب أن يدور الحديث خلال ذلك، عن التصدي النشيط والفعال للحرب البيولوجية التي يتم تحضيرها فعلا ضد روسيا ودول أخرى".

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وتابع باتروشيف القول: "خلال اجتماعات أقسام المجلس العلمي، تمت مناقشة المسائل المتعلقة بمواجهة الولايات المتحدة وحلف الناتو والغرب الجماعي في ظروف الحرب الهجينة التي يتم شنها ضد روسيا. وبالإضافة إلى ذلك تم النظر في مسائل تعزيز التعاون مع الهند والصين والدول الإفريقية، وزيادة فعالية مشاركة الجانب الروسي في مجلس القطب الشمالي ومجلس القطب الشمالي الاقتصادي، وكذلك تم بحث مستقبل نظام بريتون وودز والدولار".

ونوه باتروشيف، بأنه تم تركيز الاهتمام الخاص على عملية التنبؤ بتطور الوضع في العالم على خلفية الأحداث حول أوكرانيا، وعلى مسائل منع تفاقم الوضع في أجزاء أخرى من المجال ما بعد الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك جنوب القوقاز وبيلاروس وبريدنيستروفيه".

المصدر: نوفوستي