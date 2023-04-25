علييف: نسعى لمضاعفة إمدادات الغاز الأذري إلى أوروبا بحلول العام 2027

صرح الرئيس الأذري، إلهام علييف، بأن بلاده ستضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بحلول العام 2027.

وأوضح علييف، اليوم الثلاثاء قائلا: "نخطط لمضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، اليوم، يتم تسليم الغاز من أذربيجان إلى جورجيا وتركيا وبلغاريا وإيطاليا، وستبدأ عمليات التسليم إلى رومانيا هذا العام".

وأضاف: "إذا عملت جميع خطوط أنابيب الغاز بنجاح فسيتم ضح الغاز إلى هنغاريا وسلوفاكيا بحلول نهاية العام الجاري، ونأمل أن نتمكن من ضخ الغاز الأذري إلى 10 دول أوروبية، بدلا من 6، في المستقبل القريب".

جاء تصريح علييف خلال مشاركته في حفل التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين مشغلي أنظمة نقل الغاز، وهم شركة Bulgartransgaz البلغارية، وTransgaz الرومانية، وFGSZ الهنغارية، و Eustream السلوفاكية، وشركة النفط الأذرية الحكومية "سوكار".

وتم إعداد هذه الوثيقة كجزء من مبادرة التضامن المشتركة لتحسين الأمن وزيادة حجم إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال علييف، إن "هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة في تنويع إمدادات موارد الطاقة، وستضمن المذكرة الموقعة اليوم الأمن، وتزيد من حجم إمدادات الغاز الأذري إلى المزيد من الدول الأوروبية".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البلغاري رومن راديف، شارك بافتتاح مكتب شركة النفط الأذرية الحكومية "سوكار" في العاصمة البلغارية صوفيا.

المصدر: تاس