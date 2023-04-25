الأمم المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على إدانة الدعوات "لقتل أسرى الحرب"

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني أنه يجب على أوكرانيا وروسيا التحقيق في التسجيلات الصوتية التي تدعو إلى "قتل أسرى الحرب" وإدانتها علنا.

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وقالت شمداساني في مؤتمر صحفي في جنيف: "ندعو السلطات الروسية والأوكرانية على حد سواء بإلحاح لإجراء تحقيق وإدانة التسجيلات الصوتية التي ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي والتي يأمر فيها أشخاص لهم صلات واضحة بكلا طرفي النزاع في أوكرانيا، بإعدام أسرى الحرب كلهم أو يعلنون أنه لا يجوز أن يكون هناك ناجون في ساحة المعركة".

وأضافت أنه إذا تم تأكيد هذه الدعوات، فإن الأمر بالإعدام الفوري للمصابين بمن فيهم أسرى الحرب وقتلهم أو محاولة القيام بذلك سيعتبر جريمة حرب، بالإضافة إلى أنه لن يكون هناك رحمة لأحد.

وتابعت أنه "ظهرت في عدة قنوات على "تلغرام" في 23 أبريل الجاري تسجيلات صوتية تدعو الجنود لعدم أخذ أسرى حرب وإعدام من أسروهم دون محاكمة".

ولم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من التحقق من صحة هذه التسجيلات الصوتية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن الأغلبية الساحقة من أسرى الحرب الروس يتعرضون للضرب في أوكرانيا ولا يمكنهم الاتصال بأقاربهم، مضيفة أن أكثر من نصفهم يجبرون على الظهور في مقاطع الفيديو الدعائية الأوكرانية. وتابعت أنه غالبا ما يعود الناس من الأسر الأوكراني بأسنان مكسورة وكسور في العظام وإصابات أخرى.

المصدر: نوفوستي