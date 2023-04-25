مكتب زيلينسكي يقدم خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا

قدمت مجموعة يرماك- ماكفول الدولية التي يرأسها أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ومايكل ماكفول وهو سفير أمريكي سابق بموسكو، خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا.

في وقت سابق، أعلن يرماك عن إنشاء هذه المجموعة الاستشارية الدولية، التي تكمن مهمتها في وضع وصياغة مقترحات بخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وكذلك خطة عمل لتشديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

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وجاء في بيان نشر على موقع مكتب زيلينسكي: "قدمت مجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات ضد روسيا خطة عمل جديدة لزيادة ضغط العقوبات على روسيا . ويجب أن تصل الخطة الجديدة في أسرع وقت ممكن، إلى زعماء العالم والمنظمات ذات الصلة التي تتعامل مع قضية العقوبات إلى الخطة الجديدة.

وتم على الموقع نشر الخطة التي تضمنت مقترحات لتعزيز العقوبات - في 35 صفحة. ومن بينها، فرض عقوبات على جميع شركات النفط والغاز الروسية، بما في ذلك شركة غازبروم. فرض ضرائب كاملة على شركات النفط والغاز الغربية المتبقية في روسيا، ومنع وصول روسيا إلى خدمات النفط والغاز الغربية.

وتقترح الوثيقة كذلك، فرض عقوبات تتضمن حظر اليورانيوم الروسي، وعقوبات شخصية ضد قيادة مؤسسة " روساتوم" وضد الموظفين المسؤولين الذين يعملون في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي