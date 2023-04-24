بوريل: الاتحاد الأوروبي غير مستعد لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

اعترف الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعدم استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

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جاء ذلك في بيان له لدى وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أذاعته خدمة السياسة الخارجية بالاتحاد، حيث أضاف بوريل ردا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدرج شركة "روس آتوم" في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا أن الاتحاد الأوروبي الآن "ليس في الوضع المناسب للاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا، وسوف نواصل المناقشة".

وأكد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد لتقديم الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، ولا يعرف ما إذا كانت "روس آتوم" ستدرج ضمن هذه العقوبات.

المصدر: تاس