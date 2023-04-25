الولايات المتحدة ترسل 43 متخصصا في الأمن السيبراني إلى أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الجنرال الأمريكي ويليام هارتمان بأن الولايات المتحدة أرسلت 43 متخصصا في الأمن السيبراني الوطني CNMF إلى أوكرانيا لتعزيز الدفاعات الإلكترونية للبلاد.

وتابع هارتمان أن الولايات المتحدة ترسل فرقا دفاعية مهمتها "البحث عن أعداء مشتركين، وإيجاد الأدوات والفرص". مضيفا أن الولايات المتحدة أرسلت 43 متخصصا للعمل لصالح كييف. في الوقت نفسه أشار هارتمان إلى أن طلبات الدول الأخرى لمساعدتها في هذا المجال بإرسال متخصصين في الأمن السيبراني آخذة في الازدياد.

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وفي مارس، أفادت القيادة الإلكترونية الأمريكية بأن خبراء الأمن السيبراني الأمريكيين أجروا أول "عملية دفاعية" في مجال الأمن السيبراني في ألبانيا بعد هجمات إلكترونية إيرانية مزعومة على أنظمة الحكومة في البلاد.

وأشارت القيادة إلى أنه تم نشر متخصصي CNMF بطلب من 22 دولة 44 مرة وبحثوا فيما يقرب من 70 شبكة حول العالم. وبالإضافة إلى ألبانيا، تم نشر فرق منذ عام 2018 في أوكرانيا وإستونيا وليتوانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وغيرها.

المصدر: نوفوستي