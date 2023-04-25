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ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يصف بوتين بعبارة واحدة

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ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يصف بوتين بعبارة واحدة
Sputnik
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قال سكوت ريتر، وهو ضابط سابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، في مقابلة مع قناة U.S. Tour of Duty على يوتيوب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أحد أعظم الرجال في هذا القرن.

وأضاف الضابط السابق: "عندما سيتم تقييم تاريخ هذا القرن، سيرتفع اسم واحد فوق جميع الآخرين، وهذا الاسم هو فلاديمير بوتين. إنه أحد أعظم رجال هذا القرن".

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وشدد الضابط الأمريكي السابق، على أن بوتين أنقذ روسيا بعد سقوطها في فترة عصيبة جدا في تسعينيات القرن الماضي.

وتابع رجل الاستخبارات السابق: "بوتين ينطق بالحقيقة، وهو في الجانب الصحيح من التاريخ".

وأكد ريتر على أنه بفضل بوتين بالذات، وصلت روسيا إلى المستوى العالمي الحالي.

المصدر: نوفوستي

 

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