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سفير مولدوفا لدى موسكو: لقائي في وزارة الخارجية الروسية جرى بشكل بناء

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سفير مولدوفا لدى موسكو: لقائي في وزارة الخارجية الروسية جرى بشكل بناء
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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قال سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داري للصحفيين، بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إنه أجرى حوارا بناء في الوزارة الروسية.

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استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية
استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

وردا على سؤال صحفي حول أسباب استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية إجاب داري: "هناك أمور روتينية. في بعض الأحيان يجب مناقشة بعض القضايا. كان اليوم مثل هذا اليوم".

وقيم الدبلوماسي طبيعة حواره بشكل إيجابي، متابعا أنه جرى "بطريقة بناءة".

واستغرقت زيارة السفير إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية نحو 30 دقيقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي المولدافي فيليب كوجوكارو في الأسبوع الماضي إن بلاده أعلنت موظفا في السفارة الروسية لدى كيشيناو شخصية غير مرغوب فيها.

من جانبه أفاد السفير الروسي لدى مولدوفا أوليغ فاسنيتسوف بعد زيارته إلى وزارة الخارجية المولدافية، بأنه لم يتلق أي إجابة واضحة عن سؤاله حول أسباب هذا القرار.

المصدر: تاس

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