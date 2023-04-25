المدعي العام الروسي يحتجز رئيسة مكتب التمثيل القرغيزي للهرم المالي Finiko

أعلن مكتب المدعي العام الروسي احتجاز المرأة المدرجة على قائمة المطلوبين دوليا، بتهمة المشاركة في عصابة إجرامية بهدف الاحتيال.

ويعتقد المحققون أنها موظفة في الهرم المالي Finiko، الذي تم إنشاؤه عام 2019 في قازان بجمهورية تتارستان الروسية، وبمشاركة Finiko تم افتتاح 17 مكتبا تمثيليا للمجموعة في قرغيزستان. ومن ربيع 2020 وحتى يوليو 2021، نجحت تلك السيدة مع شركائها بخداع حوالي 100 شخص واختلسوا حوالي 1.2 مليون دولار و5.7 مليون سوم (65 ألف دولار)، فيما أكدت السلطات المختصة في قرغيزستان عزمها على المطالبة بتسليم المتهمة لتقديمها للمساءلة الجنائية.

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وقد تم اعتقال المؤسس المشارك للهرم المالي Finiko إدوارد صابيروف في دبي نهاية نوفمبر 2022، والذي أسس المجموعة جنبا إلى جنب مع مارات صابيروف وزيغمونت زيغمونتوفيتش وكيريل دورونين، والأخير مسجون منذ عام 2021.

وقد عرض المشاركون في الهرم المالي على المواطنين المساهمة في عملات البيتكوين من خلال المحافظ الافتراضية، حيث وعد المحتالون بدفع فائدة عالية، وفي البداية تلقى الناس مدفوعات، لكنها سرعان ما نفدت. وفي يوليو 2022، أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك عن توجيه الاتهامات إلى أحد المشاركين في هرم Finiko المالي، وكان الحديث يدور حول آنا سيريكوفا، وهي من مواليد روستوف على نهر الدون، والتي كانت رئيسة الوحدة الهيكلية للعصابة الإجرامية العاملة في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار.

في سبتمبر 2021، قالت فولك إن حجم الضرر الناجم عن أنشطة Finiko في عدد من مناطق روسيا والدول الأجنبية، بما في ذلك النمسا وألمانيا والولايات المتحدة يتجاوز المليار روبل (12.3 مليون دولار).

المصدر: تاس