"وول ستريت جورنال": الإدارة الأمريكية تحقق بشكل غير لائق مع نجل بايدن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولا بمصلحة الضرائب الأمريكية أعلن امتلاكه معلومات تؤكد أن التحقيق في قضية هنتر نجل الرئيس جو بايدن، يجريه البيت الأبيض "بشكل غير لائق".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، إن هذا المسؤول يدعي أن لديه بيانات تشير إلى أن "المعاملة التفضيلية والسياسة تؤثران بشكل غير لائق" في القرارات والبروتوكولات التي كان سيتم اتخاذها "في ظروف مماثلة لو لم يكن للفاعل روابط سياسية".

يشار إلى أن ذلك جاء في رسالة أرسلها محامي ضابط الضرائب المذكور إلى الكونغرس الثلاثاء.

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ولم يذكر هنتر بايدن بالاسم في الرسالة إلا أن الحديث يدور حوله هو بالذات، حسب مصادر الصحيفة.

وأحال البيت الأبيض طلب التعليق إلى وزارة العدل أو مصلحة الضرائب (دائرة الإرادات الداخلية)، بيد أن وزارة العدل ومكتب محامي ديلاوير، المكلف بإجراء التحقيق، رفضا التعليق. ولم يستجب أي من المتحدثين باسم مصلحة الضرائب أو المتحدث باسم هانتر بايدن بعد لطلبات التعليق.

في أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادرها، أن العملاء الفيدراليين الذين يحققون في حق هنتر بايدن، قد جمعوا أدلة كافية تدينه بجرائم ضريبية وتقديمه إقرارا كاذبا حول صفقة سلاح.

المصدر: وكالات