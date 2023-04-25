مصادر: كولومبيا أرغمت المعارض الفنزويلي غوايدو على مغادرة أراضيها

أفادت مصادر مختلفة أن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو "أرغم" مساء الاثنين على مغادرة كولومبيا بعد ساعات قليلة على إعلان وصوله إلى هذا البلد للمشاركة في مؤتمر دولي حول فنزويلا.

وقال مصدر في المعارضة طلب عدم الكشف عن اسمه إن بوغوتا "أرغمت" غوايدو على المغادرة، وهو بات على متن "رحلة تجارية" متوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وأكدت السلطات الكولومبية التي تحدثت عن "دخول غير مناسب" إلى أراضيها أن غوايدو "اقتيد إلى مطار إل دورادو (بوغتا)" على ما جاء في بيان نشر مساء الاثنين.

وبعد مغادرته، نشر غوايدو عبر "تويتر" فيديو من على متن الطائرة، وكتب: "بسبب التهديدات المباشرة لعائلتي وبناتي من نظام مادورو، والتي امتدت إلى كولومبيا، سأستقل هذه الرحلة (في إشارة إلى مغادرته كولومبيا). حتى نحقق انتخابات حرة في فنزويلا، سنواصل القتال. سأقدم لكم المزيد من التفاصيل غدا".

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

يذكر أنه بمبادرة من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ستجتمع حوالي 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا الثلاثاء في بوغوتا في محاولة لإحياء المفاوضات التي بوشرت في المكسيك في أغسطس 2021 لكنها توقفت منذ نوفمبر الماضي. لكن لا المعارضة ولا السلطة في فنزويلا دعيتا إلى المشاركة.

وكتب غوايدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت للتو إلى كولومبيا على غرار ملايين الفنزويليين قبلي، سيرا" في إشارة إلى سبعة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم بسبب الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

ولم يوضح غوايدوا كيف عبر الحدود لكن يسهل المرور إلى كوكوتا في شمال شرق كولومبيا الواقعة عن حدود فنزويلا الغربية.

ويمنع على المعارض رسميا مغادرة فنزويلا وتطاله عدة إجراءات قضائية في بلاده إحداها بتهمة "الخيانة".

المصدر: "أ ف ب" + RT