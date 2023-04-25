بريطانيا تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان جوا

أعلنت الحكومة البريطانية بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان جوا، على متن رحلات عسكرية، بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وأعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن الإخلاء سيبدأ بعد تعرض الوزراء لضغوط لمساعدة 2000 مواطن على الأقل على الفرار من القتال العنيف.

وكتب عبر "تويتر" أن حكومة المملكة المتحدة تنسق إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، مضيفا: "لقد بدأنا في الاتصال بالمواطنين مباشرة وتوفير طرق للخروج من البلاد".

The UK government is coordinating an evacuation of British nationals from Sudan.



We have started contacting nationals directly and providing routes for departure out of the country.https://t.co/71LU7TgtCC — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) April 25, 2023

وبحسب بيان الحكومة البريطانية فإنه سيتم تخصيص المقاعد على أساس الأولوية، بدءا من المجموعات العائلية التي لديها أطفال و/أو كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من حالات طبية، مبينا أنه يمكن فقط إجلاء حاملي جوازات السفر البريطانية وأفراد الأسرة المباشرين (المعرفين على أنهم الزوج / الشريك والأطفال دون سن 18 عاما) مع تصريح دخول المملكة المتحدة الحالي.

المصدر: RT