فرنسيون "يحيون" ذكرى إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية

شهد عدد من المدن الفرنسية خروج مظاهرات احتجاج عفوية أمس الاثنين في ذكرى إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية، وفق ما أفادت قناة "بي إف إم تي".

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في باريس أمام بلدية المدينة، وكذلك في الميدان القريب من مسرح باريس، في "مسيرة الأواني الفارغة" احتجاجا على سياسات ماكرون، وهتفوا "ماكرون استقل!" وسط أصوات القرع على القدور.

وتوجه حشد من المتظاهرين، معظمهم من الشباب، إلى محطة القطار "غار دي ليون" لـ"استقبال" وزير الثقافة بابا نديايا الذي كان عائدا من رحلة عمل إلى ليون، ووقعت هناك مناوشات بين متظاهرين والشرطة.

La tension monte à Gare de Lyon alors que le train où se trouve le ministre de l’éducation nationale arrive à Paris. pic.twitter.com/STKLpdNZTc — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 24, 2023

ثم تفرق المتظاهرون وانتشروا في شوارع المدينة حيث قلبوا صناديق قمامة ودراجات هوائية وأشعلوا النيران فيها.

وتظاهر المئات في رين ونانت وبوردو ومرسيليا وستراسبورغ وليل. وأظهرت مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا في غرونوبل يحرق دمية للرئيس.

🛑🇨🇵Un mannequin à l’effigie d'Emmanuel Macron a été frappé et brûlé ce soir à Grenoble. pic.twitter.com/JrmpF1hj86 — Lanceur D'alertes🚨 (@Alainklain2) April 25, 2023

وفي ليون، حيث تظاهر نحو 500 شخص، حسب ضباط إنفاذ القانون، وفرقت الشرطة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

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وشهدت فرنسا أمس ما مجموعه أكثر من 400 فعالية احتجاجية، حسب جمعية "أتاك".

وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 أبريل 2022، بعد فوزه على زعيمة اليمين مارين لوبان بفارق ضئيل في الجولة الأولى وحصوله على 58.55% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية.

ودلت دراسة أجراها مركز BVAهذا الشهر، على أن شعبية ماكرون تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض بسبب تنفيذ إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"