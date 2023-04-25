لافروف يبحث أوكرانيا والشرق الأوسط مع غوتيريش

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط وصفقة الحبوب.

ووفقا لبيان الوزارة، بحث الجانبان الوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، والتعاون بين موسكو والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة البحر الأسود.

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ويشار إلى أن لافروف وصل إلى مقر الأمم المتحدة، يوم أمس الاثنين حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن الدولي. والتقى الوزير الروسي مع غوتيرش، الذي أخذ بالاعتبار مخاوف موسكو بخصوص كيفية تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من صفقة الغذاء.

من جانبه، قال لافروف للصحفيين عقب اللقاء، إنه تلقى رسالة من غوتيرش تتضمن بعض الأفكار لتنفيذ صفقة الحبوب بشكل كامل.

وأعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة أن غوتيرش، أبلغ الوزير الروسي بجهود المنظمة الدولية لحلحلة الموقف مع الدولة المضيفة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم إصدار التأشيرات لممثلي روسيا.

وقال بيان الخارجية الروسية: "كرر لافروف بالتفصيل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية الحالية، ومسار وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي تركز على القضاء على التهديدات المحيقة بالأمن القومي لروسيا . كما انتقد الوزير بشدة الدول الغربية لاستخدامها برنامج الأمم المتحدة للترويج لمبادرات مسيّسة مناهضة لروسيا والتي لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة الحالية".

المصدر: نوفوستي