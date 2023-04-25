 
مباشر

مادورو: خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي "دعوة لإنسانية جديدة"

أخبار العالم

مادورو: خطاب لافروف في مجلس الأمن الدولي
Gettyimages.ru
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v6td

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطاب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه "دعوة لإنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية" يدعمها الناس بجميع أنحاء العالم.

إقرأ المزيد
لافروف: الأمم المتحدة تهدد طموحات الولايات المتحدة العالمية
لافروف: الأمم المتحدة تهدد طموحات الولايات المتحدة العالمية

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني "Con Maduro+": "استمعت إلى الخطاب الرائع لوزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف الذي يبدو لي أنه - بدعوته إلى إنسانية جديدة ونهاية للإمبريالية - يعبر عن مشاعر مشتركة للبشرية".

وكان سيرغي لافروف في خطاب ألقاه في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي حول التعددية الفعلية وحماية مبادئ ميثاق المنظمة تحدث بين أمور أخرى عن تهديد تواجهه العولمة المتساوية بسبب الهيمنة الأمريكية، واصفا الأمم المتحدة وميثاقها بأنها تهديد لطموحات واشنطن العالمية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا