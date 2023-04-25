نجل ترامب يستفز السودانيين بوصف مهين لبلادهم

تسبب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق بموجة غضب واسعة بين السودانيين على "تويتر"، عقب نشره تغريدة اعتبروها مهينة للسودان والشعب السوداني.

وفي تعليق له على الأحداث الجارية في السودان والحرب بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي"، تحدث نجل ترامب عن تصرف البيت الأبيض مع الأمريكيين هناك وهاجم سياسات الرئيس الحالي جو بايدن.

وبينما استنكر دونالد ترامب جونيور، ما فعله بايدن بترحيل طاقم السفارة الأمريكية قبل المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، فقد وصف السودان بأنه بلد "قذر".

وقال في تغريدته التي رصدتها RT: "ترك جو بايدن للتو 16 ألف أمريكيا في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين".

So Joe Biden just stranded another 16k Americans in a war torn shithole country that he pulled out the embassy staff and military from first.



Disgraceful!!! https://t.co/K57uUZM2sf — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 23, 2023

ووصف ابن ترامب للسوادن بالبلد "القذر" أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، حيث شن العديد منهم هجوما عنيفا عليه وعلى أمريكا التي اتهموها بأنها السبب فيما وصل إليه السودان الآن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، ليل السبت الأحد، أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإجلاء موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

وأوضح اللفنتانت الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز "ش-47 شينوك" (CH-47 Chinook) توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتقوم بإجلاء الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم.

المصدر: RT + وكالات