الدفاع الروسية: أعمال كييف الإرهابية تهدد تمديد صفقة الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأعمال الإرهابية لنظام كييف تعرض تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو للخطر.

وقالت الوزارة إنه في 23 مارس و24 أبريل، هاجمت أوكرانيا أسطول البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم بالزوارق في منطقة المعبر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا في إطار اتفاقية إسطنبول للحبوب.

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وأكدت أن نظام كييف خالف الالتزامات التي تجاه عدم المساس بالممر الإنساني المذكور.

وحاولت القوات الأوكرانية ليلة 24 أبريل مهاجمة الأسطول الروسي في سيفاستوبول بقوارب مسيّرة، وتم تدميرها جميعها.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث تولى مركز تنسيق مشترك في إسطنبول المسؤولية عن تنسيق حركة السفن.

وتعتبر صفقة الحبوب جزءا من حزمة اتفاقيات تتضمن عدم عرقلة الدول الغربية حركة الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بالكامل، وأن ذلك قد يحملها على عدم تمديد الاتفاقية.

المصدر: RT