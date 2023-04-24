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الكشف عن محتويات الحقيبتين المشبوهتين قرب السفارة الروسية بواشنطن

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الكشف عن محتويات الحقيبتين المشبوهتين قرب السفارة الروسية بواشنطن
Sputnik ALEXEI AGARYSHEV
صورة من الأرشيف
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أعلنت السفارة الروسية أن الحقيبتين المشبوهتين اللتين عثر عليهما بالقرب من مبنى السفارة، لم يتم الكشف عن أي شيء خطير فيهما.

وقال مصدر في السفارة الروسية لوكالة "تاس"، يوم الاثنين، إن "الطريق (أمام السفارة) أعيد فتحه. وفحص خبراء المتفجرات (الحقيبتين) ولم يعثروا على أي شيء خطير، وتم اكتشاف أغراض شخصية فيهما، ولم تكن هناك أي عبوات ناسفة".

وأكد المصدر أن "الوضع مستقر وهادئ"، مشيرا إلى أن المرأة التي تركت الحقيبتين أمام السفارة لا يزال البحث عنها مستمرا.

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واستأنفت حركة المرور في المنطقة المحيطة بالسفارة الروسية مع إعادة فتح الطرق.

وأكدت الشرطة الأمريكية أن قسم المتفجرات في شرطة واشنطن اعتبر الوضع حول السفارة آمنا.

وكانت المصادر قد ذكرت أن إمرأة مجهولة تركت حقيبتين أمام مبنى السفارة الروسية بواشنطن. وتم استدعاء خبراء المتفجرات وعناصر الأجهزة الأمنية إلى المكان.

المصدر: تاس

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