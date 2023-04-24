الشرطة الأمريكية تغلق محيط السفارة الروسية في واشنطن بعد بلاغ عن حقيبتين مشبوهتين

أعلن مصدر في السفارة الروسية لدى واشنطن أن قوات الأمن الأمريكية أغلقت منطقة السفارة بعد بلاغ عن حقيبتي سفر مشبوهتين تركتهما امرأة مجهولة قرب السفارة.

وقال المصدر: "في الساعة 12:43 (19:43 بتوقيت موسكو)، وضعت امرأة آسيوية حقيبتين قرب مبنى السفارة، ووقفت لمدة ثماني دقائق ثم غادرت المكان وتركتهم هناك".

وأضاف أن الدبلوماسيين الروس أبلغوا قوات الأمن الأمريكية بجميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه بها.

ووصل مهندسو المتفجرات إلى المكان للكشف عن الحقيبتين المشبوهتين.

في وقت لاحق، صرح الدبلوماسي الروسي أنه لم يتم العثور على متفجرات في الحقائب، وأن الشرطة الأمريكية تغادر منطقة السفارة.

المصدر: نوفوستي