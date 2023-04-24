"معاريف": "أنونيموس السودان" تبنت عملية اختراق موقع الموساد الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجموعة هاكرز "أنونيموس السودان" تبنت عملية اختراق موقع الموساد الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة بأن المجموعة قالت "إن الهجوم هو استعدادا لهجوم كبير".

وأشارت إلى أن "أنونيموس السودان" مسؤولة عن اختراق مواقع عدد من البنوك الإسرائيلية والجامعات خلال الشهر المنصرم.

وفي منتصف أبريل، تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع لمصارف إسرائيلية ومكتب البريد الإسرائيلي، لهجوم سيبراني واسع، أدى إلى سقوط بعض هذه المواقع.

وأعلنت مجموعة الهاكرز "أنونيموس السودان" مسؤوليتها عن الاختراق مشيرة إلى أنها عملت على اختراق البريد الإسرائيلي، و"بنك لئومي"، و"بنك ديسكونت"، و"بنك مزراحي - طفحوت"، و"بنك ميركانتيل"، و"بنك مسّاد"، و"بنك أوتسار هَحَيال"، و"بنك هبينليئومي"، بحسبما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء الهجوم على موقع البريد الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلانه عبر صفحته على فيسبوك تمكنه من التغلب على هجوم إلكتروني سابق.

وهجوم منتصف أبريل جاء بعد 10 أيام من هجوم نفذته المجموعة نفسها على مواقع لجماعات إسرائيلية وهي الجامعة العبرية، ومعهد وايزمان، وجامعة بار إيلان، وجامعة حيفا، وجامعة بن غوريون، ومعهد التخنيون، والجامعة المفتوحة، وجامعة مستوطنة أرييل، ومعهد رايشمان، وجامعة تل أبيب.

وفي مطلع شهر أبريل نفذت "أنونيموس السودان" هجوما ضد الشركة الإسرائيلية الأبرز في مجال الأمن السيبراني "Check Point".

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية