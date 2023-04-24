السفارة الفرنسية في موسكو تنفي تلقيها رسالة بها مسحوق مجهول

نفت السفارة الفرنسية في موسكو تأكيد الأنباء حول تسلمها رسالة بها مسحوق مجهول، وقالت أن "الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يتمثل في استدعاء الشرطة".

وذكر موقع قناة REN TV الروسية في وقت سابق، أنه "تم إرسال رسالة بمسحوق غير معروف إلى السفارة الفرنسية في موسكو".

وقالت السفارة ردا على طلب التعليق على هذه المعلومات: "لا نؤكد هذه المعلومات".

وأضافت: "الإجراء المعتاد في هذه الحالة هو إبلاغ الشرطة التي ستتولى التحقيق".

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المصدر: نوفوستي